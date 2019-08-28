ИА «Ореанда-Новости» Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу прямо на детской площадке. Эту информацию передает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции произвели обыск в квартире задержанного и обнаружили в его жилище более 150 патронов. Помимо патронов полицейские нашли обрез ружья и полный магазин к нему.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако этим может не ограничиться. Решается вопрос о возбуждении дела по факту незаконного оборота оружия.

У задержанного уже есть судимость за аналогичное злодеяние.

Информации о пострадавших во время стрельбы не поступало.