ИА "Ореанда-Новости" В поликлиниках, расположенных на территории города Москвы, пройдут занятия, посвящённые уходу за маленькими детьми. Кроме того, жителей столицы научат вовремя принимать меры по профилактике различных заболеваний.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-центра мэрии города Москвы, цикл лекций и практических занятий проведут уже на следующей неделе, с 26 по 31 августа. Сотрудники московских медицинских учреждений подготовили для столичных жителей, в основном, для родителей, занятия, посвящённые здоровью малышей. Тематика лекций, проводимых специалистами, довольно разнообразная. Так, к примеру, рассмотрят вопросы всеобщей диспансеризации, выяснят, как влияет экологическая обстановка на здоровье детей, научат грамотно подготовить ребёнка к детскому саду. Не менее значимой темой станет уход за маленьким ребёнком в первый год его жизни.

Кроме этого, врачи столичных поликлиник прочитают курс лекций, направленных на профилактику различных заболеваний. Рассмотрят, к примеру, артериальную гипертензию, инфаркт и инсульт, паразитарные и онкологические заболевания.

Стоит также отметить, что в московских медицинских учреждениях специалисты каждый месяц проводят различные занятия, посвящённые пропаганде здорового образа жизни среди населения. Среди таких занятий можно отметить лекции, беседы или мастер-классы. Кроме того, врачи регулярно рассказывают жителям города Москвы о том, как своевременно предупреждать и диагностировать заболевания на ранних этапах.



