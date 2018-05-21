ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти начали разбираться в случившемся. Правоохранительным органам предстоит проверить, есть ли в этом вина аэроклуба, в котором уже ранее случались смертельные случаи, или жизнь спортсменов отняло стечение обстоятельств. Следователи изучают видео трагедии, которое уже утекло в сеть.

19 мая в Мензелинском районе семеро спортсменов выполняли прыжок с высоты 4000 метров. Они должны были лететь в свободном падении до 1 600 метров, потом необходимо открывать парашют. При этом один из них, в момент раскрытия парашюта, влетел в раскрывшийся парашют своего коллеги. Оба от удара потеряли сознание и спустились на землю на запасном. Но удар об землю был жёсткий, они получили сильные травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Погибли 34-летний Рушан Сибгатуллин и 47-летний Олег Щелканов, за плечами обоих мужчин было не менее 600 выполненных прыжков. Оба скончались не сразу - один в машине «скорой», второй - в машине скорой помощи на пути больницу в Набережных Челнах. Медики отмечают, что делали всё возможное, но спасти их не удалось.

В аэроклубе сообщают, что безопасность у них всегда на высоте – медицинские справки, подготовка, проверка перед прыжком. Но при этом уточняют, что парашютный спорт на то и экстремальный, ведь связан с рисками.

Погибшие совершали прыжок в самой сложной технике – вингсьют, одетые вкостюм-крыло из ткани. Вначале спортсменов обучают теории – не менее двух часов, затем отработка элементов на земле и контрольный прыжок в костюме. Допускаются только опытные спортсмены – у кого не менее 200 обычных прыжков с 4000 метров.

В 2016 году там уже был смертельный случай, разбилась 38-летняя парашютистка. Опытная спортсменка потеряла сознание в полете, очнулась только перед самой землёй и жёстко ударилась. В 2006 году один мужчина запутался в стропах, он выжил, но сильно травмировал ноги.

По информации СМИ, один из погибших был руководителем бизнеса с миллиардным оборотом, а второй имел отношение к производству запчастей к спецтехнике. Об этих людях сотрудники отзывались с большой теплотой.

Для следствия будет создана специальная комиссия, которая изучит обстоятельства несчастного случая и выяснит, была там вина аэроклуба или оплошность самих людей.