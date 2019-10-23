ИА "Ореанда-Новости" На территории Тюменской области было зафиксировано редкое заболевание. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора расследуют детали случившегося инцидента.

Семья, состоящая из трёх человек, обратилась в местное медицинское учреждение с признаками пищевого отравления. Специалисты диагностировали у всех пациентов редкую болезнь, которая имеет название «гаффская болезнь». Семья проживала на территории деревни Анчиры, расположенной в Тобольском районе области. В настоящее время двое пострадавших находятся в отделении токсикологии Областной клинической больницы №1, третий человек был доставлен в больницу, расположенной в городе Тобольске.

Специалисты заявили, что заразиться «гаффской болезнью» можно, употребляя в пищу рыбу, заражённой токсинами. Рыба может, в свою очередь, заразиться несколькими способами. Одним из вариантов может стать планктон, который заражён ядовитыми веществами, вымываемыми из грунта. Этот планктон рыба употребляет в пищу. Также рыба может заглатывать некоторые виды спорыньи, которая оседает на прибрежной растительности. Медики говорят, что в первые три дня заболевания у пострадавших наблюдается высокая температура. Жертвы заболевания говорят о признаках пищевого отравления, мышечных болях и судорогах. При высокой концентрации ядовитых веществ в организме или при запущенности болезни у человека оказываются поражёнными почки и печень. В некоторых случаях «гаффская болезнь» может привести к летальному исходу.

В настоящее время сотрудники Тюменского управления Роспотребнадзора исследуют пробы воды и рыбы. Медицинские специалисты проводят обход жителей деревни, где зафиксирован этот случай заболевания.



