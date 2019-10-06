В местной школе олимпийского резерва был установлен новый российский рекорд.

В настоящее время самая длинная игра в волейбол зафиксирована в Зеленогорске. Необычный спортивный марафон длился двадцать пять часов. Инициаторами подобного состязания выступило руководство зеленогорской школы олимпийского резерва под названием «Старт». Соревнование было приурочено юбилею спортивной школы – «Старту» исполнилось двадцать пять лет. Именно столько часов и длилась игра на площадке. Таким образом, эта игра попала в Книгу рекордов России.

За сутки на волейбольное поле вышли представители пятидесяти шести спортивных команд. Всего было пятьсот шесть участников. Возрастной диапазон спортсменов был довольно широк – самому младшему было всего шесть лет, а шестидесятидевятилетний участник замыкал возрастную линейку волейболистов. За двадцать пять часов игры состоялось сорок три матча. Кроме любителей этого командного вида спорта на поле вышли и профессионалы. Среди них волейболист Тарас Хтей, биатлонистка Ольга Медведцева и лыжник Николай Большаков. Посмотреть на этот рекордный турнир приехали и столичные представители волейбольного спорта. Мероприятие посетил тренер волейбольной команды Валентин Просеков. Примечательно, что он также был воспитанником школы олимпийского резерва «Старт» города Зеленогорска.

Участники и тренерский состав соревнования был отмечен именными сертификатами и благодарственными письмами от министерства спорта Красноярского края. Спонсором проведённого волейбольного марафона выступил Зеленогорский электрохимический завод. Стоит отметить, что сотрудники этого предприятия также принимали участие в соревновании.