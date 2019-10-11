ИА "Ореанда-Новости" Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что планирует посещение итальянской столицы в следующем году. Напомним, что в Риме пройдёт торжественная церемония открытия чемпионата Европы по футболу (EURO).

О том, что Владимир Путин посетит открытие европейского футбольного чемпионата в 2020 году, стало известно в рамках проведения форума «Россия – спортивная держава». Глава государства встретился в неформальной обстановке с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (или УЕФА) Александером Чеферином. Он сообщил Путину о непростой логистической схеме проведения будущего чемпионата. Напомним, что проведение футбольных матчей запланировано сразу в нескольких европейских городах, что значительно затрудняет общую координацию действий в проведении этого турнира. Среди российских городов Евро – 2020 примет город Санкт-Петербург. Александер Чеферин отметил, что не беспокоится за проведение первенства на территории Российской Федерации – свидетельством слаженной и эффективной работы организаторов спортивного мероприятия стало проведение мирового чемпионата по футболу в России в прошлом году.

Владимир Путин на заявление президента УЕФА о высоком уровне проведения мирового футбольного турнира ответил, что «футбол объединит всех». На вопрос о том, посетит ли Рим глава Российского государства в следующем году с целью принять участие в церемонии открытия европейского первенства, Владимир Путин ответил, что постарается.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдёт в 2020 году сразу в нескольких европейских городах. Среди городов-хозяев турнира отмечены Санкт-Петербург, Рим, Баку, Амстердам, Бильбао, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Лондон и Мюнхен.