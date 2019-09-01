ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из России и США внедрили в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) уникальную технологию реабилитации пациентов с тяжёлыми травмами спины с помощью электродов для стимуляции спинного мозга. Испытания показали, что улучшение наблюдалось даже у людей, много лет прикованных к инвалидной коляске, сообщила в пятницу пресс-служба университета.

В небольшом клиническом исследовании участвовали три пациента со сложным повреждением позвоночника, которым был имплантирован нейростимулятор эпидурального отдела спинного мозга ниже уровня травмы. Исследователи хотели понять, как хроническая стимуляция спинного мозга может ускорить реабилитацию таких пациентов и улучшить качество их жизни.

Первые три добровольца, которые были проверены, получили серьёзные травмы, и врачи в одной из голов сказали, что они никогда не смогут ходить. Все они отметили улучшения от произвольного движения ног до способности сидеть самостоятельно, произошедшие в течение короткого периода времени с начала терапии. Теперь для работы с пациентами необходимо подключить профессиональных биоинтерфейсов, чтобы скорректировать, дополнить и закрепить полученные результаты.