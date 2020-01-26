26.01.2020, 11:33
Выигравшая ЧЕ фигуристка из России рассказала о своей победе
ИА «Ореанда-Новости» Российской фигуристкой Аленой Косторной, победившей на чемпионате Европы по фигурному катанию, было сказано, что перед соревнованием она не ставила перед собой цель набрать определенное количество баллов. Слова фигуристки из РФ передает ТАСС.
Косторная утверждает, что радуется уже тому факту, что ей удалось попасть на пьедестал. Она заявляет, что, когда отправлялась на турнир, ставила перед собой задачу достойно выступить.
Фигуристка добавила, что не следила за тем, как выступают ее соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова, которым удалось завоевать серебряную и бронзовую медали соответственно. Косторная говорит, что у нее не было возможности посмотреть за тем, что происходит на льду.
По итогам двух программ россиянка на ЧЕ набрала 240,81 балла, что позволило ей занять на этом соревновании первое место.
Косторная утверждает, что радуется уже тому факту, что ей удалось попасть на пьедестал. Она заявляет, что, когда отправлялась на турнир, ставила перед собой задачу достойно выступить.
Фигуристка добавила, что не следила за тем, как выступают ее соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова, которым удалось завоевать серебряную и бронзовую медали соответственно. Косторная говорит, что у нее не было возможности посмотреть за тем, что происходит на льду.
По итогам двух программ россиянка на ЧЕ набрала 240,81 балла, что позволило ей занять на этом соревновании первое место.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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