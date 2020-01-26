Слова фигуристки из РФ передает ТАСС.Косторная утверждает, что радуется уже тому факту, что ей удалось попасть на пьедестал. Она заявляет, что, когда отправлялась на турнир, ставила перед собой задачу достойно выступить.По итогам двух программ россиянка на ЧЕ набрала 240,81 балла, что позволило ей занять на этом соревновании первое место.