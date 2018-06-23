



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 23 июня в Ростове состоялся матч между сборными Мексики и Южной Корее. В игре второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу мексиканские игроки обыграли соперников из Южной Кореи. Эта победа провела мексиканцев в 1/8 турнира.

У обеих команд можно было заметить отличную атаку. В первом тайме на 26-й минуте мексиканский игрок Карлос Вела забил мяч в ворота противников после того, как арбитр Милорад Мажич назначил пенальти за то, что защитник сборной Южной Кореи использовал руку в собственной штрафной. На 66-й минуте сборная Мексики забила сопернику второй гол. Мексиканскому форварду Хавьеру Эрнандесу удалось бросить мяч, изящно переправив его через ворота.





Футболист из Южной Кореи Сон Хён Мин сумел забить мяч в ворота мексиканской сборной на дополнительных минутах. В результате, матч, который проходил на стадионе «Ростов-Арена», завершился со счётом 2:1. В настоящее время Мексика занимают лидирующую позицию в своей группе. Следующая игра сборной состоится в Екатеринбурге, где мексиканцы противостоят национальной команде Швеции.





Перед началом матча мексиканские болельщики, находившиеся в фан-зоне нарядились в национальные костюмы и развлекли всех присутствующих яркими представлениями. Напевая мексиканские песни и пританцовывая под звуки барабанного боя, болельщики направились к стадиону, чтобы поддержать футболистов на важном матче.





Отметим, что на трибунах присутствовало более 43 тысяч болельщиков. Для ростовского стадиона это количество посетителей является рекордным. На противостоянии Бразилии и Швейцарии количество зрителей составило 42109 человек. В следующем матче, который состоится на ростовском стадионе, столкнутся сборная Исландии и национальная команда Хорватии.





Чемпионат мира по футболу 2018 года стартовал в России 14 июня и продлится до 15 числа следующего месяца. Игры проходят на 12 стадионах в 11 городах страны. и











