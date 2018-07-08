



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Зарубежные средства массовой информации выразили своё восхищение игре национальной команды России на чемпионате мира по футболу 2018, несмотря на то, что сборная уступила команде Хорватии в поединке за выход в полуфинал. По мнению представителей иностранных СМИ, наши игроки продемонстрировали характер и достойную игру.

Как пишет Marca, сборной Хорватии пришлось сильно постараться, чтобы одержать победу над российскими футболистами в ¼ турнира. Издание также отмечает, победа хорватской национальной команды над россиянами не более, чем везение. Удача улыбнулась хорватам в момент, когда лидер сборной Лука Модрич закинул мяч в ворота российского вратаря Игоря Акинфеева. О том, что хорватским игрокам было нелегко противостоять российской сборной отметила и французская газета L'EQUIPЕ. Журналисты признались, что у них вызвал восхищение смелый план главного тренера сборной России Станислава Черчесова в игре с командой Хорватии.





Итальянское издание La Gazzetta dello Sport подчеркнуло, что мяч, который залетел в ворота российской сборной от Домогоя Виды не смог сломить российских игроков, которой удалось нанести ответный удар в ходе игры. Итальянское СМИ утверждает, что российская сборная заслужила аплодисментов за такой превосходный чемпионат мира.





По мнению британского издания The Guardian, хорватские игроки решили, что одержали победу после того, как гол забил Домагой Вида. Однако россияне продолжали бороться, в результате сравняв счёт. Британское средство массовой информации отмечает, что, несмотря на то, что нашу сборную списали со счетов все ещё до начала чемпионата, наши игроки не согласились на статус аутсайдеров. Страна долго не забудет героизм российской сборной, отмечает The Guardian.





Напомним, национальная команда России не прошла в полуфинал турнира после того, как уступила хорватской сборной в четвертьфинале. Матч был продлён на два дополнительных тайма, после которых состоялась серия послематчевых пенальти, где игроки сборной Хорватии обыграли наших футболистов.



