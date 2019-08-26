Во всех школах города Казани власти пообещали закончить капитальный ремонт к 1 сентября. Такая информация прозвучала в ходе проведения традиционного «делового понедельника».

По информации, предоставленной главой управления образования Ильнаром Хидиятовым, деньги пошли на укрепление и замену материально-технической базы зданий. Сорок восемь школ получили обновлённые территории, тридцать спортивных залов, тридцать девять школьных столовых и десять актовых залов подверглись работам по капитальному ремонту. В настоящее время продолжаются ремонтные работы в шестнадцати детских садах и лицей-интернат №2. 1 сентября около трёх тысяч детей будут посещать обновлённые школы и детские сады, заключил Ильнар Хидиятов.

Три школы в этом году получили дополнительное финансирование. Среди них школы №48, №69, №114, а также Центр внешкольной работы, расположенный в авиастроительном районе города Казани. Учебный год начнётся и в двух новых школах , малышам власти построили одиннадцать детских садов.

Согласно решению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, обязательных ремонтных работ в школьных заведениях и детских садах стало больше. В настоящее время рабочие заняты также ремонтом кровли, фасада, входной группы, санитарных узлов и инженерных сетей. Замена окон, внутренних дверей, устройство тёплых полов, теневых навесов также являются делом рабочих. Кроме того, они ремонтируют ограждения, занимаются асфальтированием дорожек и устанавливают малые архитектурные формы.