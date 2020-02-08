08.02.2020, 13:21
10 проблемным регионам планируют выделить 100 миллиардов рублей на развитие
ИА «Ореанда-Новости». По словам Марата Хуснуллина, 10 проблемным регионам будут выделены 100 миллиардов рублей на развитие. Указанная сумма будет перечислена в 2 этапа.
В правительстве ещё в середине прошлого года были выбраны 10 регионов, в которых наблюдался низкий уровень социально-экономического развития: Калмыкия, Адыгея, Алтай и Алтайский край, Псковская и Курганская области, Чувашия, Тува, Карелия и Марий Эл.
Выделяемые денежные средства должны быть направлены на определённые программы, по которым уже утверждены проектно-сметные документации и сроки. Стоит также отметить, что для некоторых регионов были назначены специальные кураторы.
В правительстве ещё в середине прошлого года были выбраны 10 регионов, в которых наблюдался низкий уровень социально-экономического развития: Калмыкия, Адыгея, Алтай и Алтайский край, Псковская и Курганская области, Чувашия, Тува, Карелия и Марий Эл.
Выделяемые денежные средства должны быть направлены на определённые программы, по которым уже утверждены проектно-сметные документации и сроки. Стоит также отметить, что для некоторых регионов были назначены специальные кураторы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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