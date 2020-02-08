В правительстве ещё в середине прошлого года были выбраны 10 регионов, в которых наблюдался низкий уровень социально-экономического развития: Калмыкия, Адыгея, Алтай и Алтайский край, Псковская и Курганская области, Чувашия, Тува, Карелия и Марий Эл.Стоит также отметить, что для некоторых регионов были назначены специальные кураторы.