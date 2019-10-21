ИА "Ореанда-Новости". Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на опрос, проведённый сервисом HeadHunter.

Компания HeadHunter провела исследование. Оно основывалось на результатах опроса, проведённого среди 150 работодателей. В результате выяснилось, что 9% опрошенных планируют в 2020 году сократить численность персонала. Это на 12% меньше, чем прогнозировалось сокращений на нынешний год, что является позитивной тенденцией.

62% респондентов также ответили, что в их фирмах планируется увеличить штат.

Около половины работодателей довольны своим нынешним положением на рынке труда. Они оценивают его как стабильное. Фонду оплаты труда также прогнозируют увеличение (55% думают об этом, 21% - уверены).

На первое октября рынок труда находится в стабильном состоянии. По данным Минтруда, уровень безработицы составляет 0,9%.