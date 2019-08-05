Такой объём мусора набрался всего за один месяц – июль.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы комитета по благоустройству города Санкт-Петербурга, работники дорожных служб были заняты уборкой уличных урн – полторы тысячи тонн мусора скопилось в них за июль. Для того, чтобы помыть улицы Северной Пальмиры, коммунальщикам в прошлом месяце понадобилось около ста десяти тысяч кубометров воды. Всего с началом летнего сезона на очистку городских улиц потребовалось порядка шестисот восьмидесяти тысяч кубометров воды.

Что касается затраченного на уборку петербургских улиц времени, то специалисты ручного труда в июле месяце отработали тридцать три тысячи смен. Всего занятых на городских улицах человек составляет восемьсот девяносто три работника. Технику, используемую работниками дорожных предприятий города, вывозили на городские улицы двадцать тысяч раз. В настоящий момент уборкой общественного пространства города на Неве заняты триста шестьдесят семь единиц специальной техники. Все вывезенные с улиц отходы направляются на специальные мусороперерабатывающие предприятия, расположенные преимущественно за чертой города.

Стоит отметить и средние еженедельные объёмы мусора, вывозимого с улиц города Санкт-Петербурга. Дорожные службы убирают около четырёхсот тонн отходов за семь дней.



