Такие сведения привела Волжская межрайонная прокуратура.

Сотрудники Волжской межрайонной прокуратуры провели рейд по местам республики на предмет обнаружения стихийных скоплений мусора. В результате такие свалки были обнаружены на территории озера под названием Морской глаз, расположенного в пределах Сотнурского сельского поселения. По информации, представленной сотрудниками пресс-службы Волжской межрайонной прокуратуры, всего зафиксировано одиннадцать стихийных свалок. Общая площадь земли, занятая мусором, составляет около двенадцати квадратных метров. Согласно законодательству Республики Марий Эл, следить за состоянием земель обязана администрация Сотнурского сельского поселения – власти обязаны принять участие в организации деятельности по транспортировке коммунальных отходов. Задача накопления в определённых местах поселения мусорных свалок также ложится на плечи сельской администрации, подчеркнули в ведомстве.

Исходя из сложившейся ситуации, в адрес главы муниципального образования Республики Марий Эл было направлено письмо о немедленной ликвидации мусорных свалок на территории озера Морской глаз. Территориальный отдел Роспотребнадзора по Республике Марий Эл также получил соответствующий материал. Именно сотрудники Роспотребнадзора имеют право решать вопрос о том, привлекать ли нарушителя к административной ответственности.