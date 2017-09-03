ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю по результатам проведения доследственной проверки по факту смерти 13-летнего ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как сообщалось ранее, 1 сентября 2017 года на заброшенном участке местности возле посёлка Голубая Нива Краснодарского края было обнаружено тело подростка 2004 года рождения с признаками насильственной смерти в виде открытой черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю была незамедлительно организована доследственная проверка, ход которой был взят на контроль в центральном аппарате.

По данным следствия, вечером 31 августа в ходе внезапно возникшего конфликта 12-летний подросток нанёс не менее шести ударов по голове металлической трубой 13-летнему однокласснику, после чего ушёл вместе с остальными малолетними, ставшими свидетелями произошедшего. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

В настоящее время следователи тщательно устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики, сотрудников образовательных учреждений, которые посещали участники конфликта, и законных представителей 12-летнего подростка, которые ответственны за его воспитание.



Следствие также будет выяснять, имелись ли в школе и по месту жительства подростков детские или молодежные организации, и какова их роль в воспитании и организации досуга несовершеннолетних.