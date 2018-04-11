11.04.2018, 23:31
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ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и Главного исполнительного директора Linde AG Альдо Беллони.
Стороны обсудили ход сотрудничества. Отдельное внимание было уделено проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), в реализации которого принимает участие немецкая компания. Отмечено, что работы основного этапа проекта выполняются согласно графику. В частности, осуществляется поставка и монтаж оборудования Linde для установок криогенного разделения газа первых технологических линий завода. Летом текущего года по реке Зее начнётся доставка крупнотоннажных элементов этих установок.
Linde AG является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжёлых углеводородных фракций. Также компания проектирует и строит криогенные установки по сжижению природного газа и гелия.
Амурский ГПЗ "Газпрома" станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.
Linde AG является поставщиком основного технологического оборудования Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии.
Стороны обсудили ход сотрудничества. Отдельное внимание было уделено проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), в реализации которого принимает участие немецкая компания. Отмечено, что работы основного этапа проекта выполняются согласно графику. В частности, осуществляется поставка и монтаж оборудования Linde для установок криогенного разделения газа первых технологических линий завода. Летом текущего года по реке Зее начнётся доставка крупнотоннажных элементов этих установок.
Linde AG является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжёлых углеводородных фракций. Также компания проектирует и строит криогенные установки по сжижению природного газа и гелия.
Амурский ГПЗ "Газпрома" станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.
Linde AG является поставщиком основного технологического оборудования Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии.
Источник: Президент России