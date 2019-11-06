06.11.2019, 09:00
13 белух уже погружены на судна
ИА «Ореанда-Новости» Специалистами было сделано с утра среды заявление, что 13 белух уже не находятся в "китовой тюрьме". Об этом рассказал РИА Новости представитель Greenpeace Оганес Таргулян.
Последних морских млекопитающих, находившихся в "китовой тюрьме" в Приморье, доставят на двух кораблях к месту, где их собираются выпустить. Спасательная операция будет осуществляться в Японском море.
На суда уже погрузили 13 белух. Погрузка продолжится, когда прибудет ещё один понтон, в котором находятся белухи. Специалисты сообщали, что операция во вторник была на некоторое время приостановлена из-за неподходящих погодных условий.
Последних морских млекопитающих, находившихся в "китовой тюрьме" в Приморье, доставят на двух кораблях к месту, где их собираются выпустить. Спасательная операция будет осуществляться в Японском море.
На суда уже погрузили 13 белух. Погрузка продолжится, когда прибудет ещё один понтон, в котором находятся белухи. Специалисты сообщали, что операция во вторник была на некоторое время приостановлена из-за неподходящих погодных условий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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