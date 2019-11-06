Последних морских млекопитающих, находившихся в "китовой тюрьме" в Приморье, доставят на двух кораблях к месту, где их собираются выпустить. Спасательная операция будет осуществляться в Японском море.На суда уже погрузили 13 белух. Погрузка продолжится, когда прибудет ещё один понтон, в котором находятся белухи. Специалисты сообщали, что операция во вторник была на некоторое время приостановлена из-за неподходящих погодных условий.