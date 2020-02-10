10.02.2020, 13:46
13 февраля правительство рассмотрит меры по усилению социальной поддержки россиян
ИА «Ореанда-Новости». На следующем заседании, которое назначено на 13 февраля, правительство рассмотрит комплекс мер по усилению социальной поддержки россиян.
На это указал Михаил Мишустин. По его словам, в четверг российское правительство рассмотрит поправки в государственный бюджет, направленные на увеличение расходов в отношении мер социальной государственной поддержки граждан России. Премьер-министр в первую очередь планирует рассмотреть финансирование социальных пособий для малообеспеченных россиян, выплаты материнского капитала в соответствии с новыми правилами и обеспечение граждан нашей страны льготными лекарствами.
По завершению заседания будет сформировано решение о выделении дополнительных средств в регионы на социальную поддержку россиян.
На это указал Михаил Мишустин. По его словам, в четверг российское правительство рассмотрит поправки в государственный бюджет, направленные на увеличение расходов в отношении мер социальной государственной поддержки граждан России. Премьер-министр в первую очередь планирует рассмотреть финансирование социальных пособий для малообеспеченных россиян, выплаты материнского капитала в соответствии с новыми правилами и обеспечение граждан нашей страны льготными лекарствами.
По завершению заседания будет сформировано решение о выделении дополнительных средств в регионы на социальную поддержку россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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