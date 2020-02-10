



На это указал Михаил Мишустин. По его словам, в четверг российское правительство рассмотрит поправки в государственный бюджет, направленные на увеличение расходов в отношении мер социальной государственной поддержки граждан России.По завершению заседания будет сформировано решение о выделении дополнительных средств в регионы на социальную поддержку россиян.