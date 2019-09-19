ИА «Ореанда-Новости» Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) составила обновляемый ежегодно рейтинг QS Graduate Employability, в который вошли 500 лучших по трудоустройству выпускников учебных заведений.

В него вошли 13 вузов из России. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 101-е место, Санкт-Петербургский государственный университет – 181-е, Московский государственный институт международных отношений – 191-е. В перечень также вошли Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы народов и Томский политехнический университет. Последние два учреждения отсутствовали в рейтинге, составленном годом ранее.

Первые три места в рейтинге заняли американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет.