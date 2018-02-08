13 станций метро планируют построить в 2018 году за пределами МКАД
08.02.2018, 17:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 20 станций метро планируют построить в Москве в 2018 году. 13 из них расположатся за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарёв.
Пять станций появятся в составе Калининско-Солнцевской линии. В их числе "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Четыре станции откроются на Кожуховской линии: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
Ещё четыре станции - на территории ТиНАО на Сокольнической линии метрополитена: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".
"Открытие новых станций на Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линиях улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей", - сказал Андрей Бочкарёв.
Пять станций появятся в составе Калининско-Солнцевской линии. В их числе "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Четыре станции откроются на Кожуховской линии: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
Ещё четыре станции - на территории ТиНАО на Сокольнической линии метрополитена: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".
"Открытие новых станций на Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линиях улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей", - сказал Андрей Бочкарёв.