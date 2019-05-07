ИА «Ореанда-Новости» Трагедия на майские праздники произошла в Красноярском крае, там 14-летняя школьница погибла во время пикника на природе. О происшествии сообщили в региональном СУ СК.

Инцидент произошёл 3 мая, две 14-летние подруги вместе с парнями отправились на пикник на берегу реки , там они жарили шашлыки и употребляли алкоголь.

Девушки отправились гулять и по неосторожности сорвались с обрыва высотой 25-30 метров и упали в реку. Одна девушка погибла на месте, вторая была госпитализирована и находится сейчас в реанимации. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают следователи.