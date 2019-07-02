ИА «Ореанда-Новости». Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.



Трагедия произошла 1 июля. Пожар произошёл на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана. Аппарат проводил биометрические измерения, когда случился пожар.



Сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.