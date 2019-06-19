ИА "Ореанда-Новости" Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова выпустит в текущем году 140 новых офицеров. Торжественный ритуал вручения дипломов и погонов состоится в эту пятницу, 21 июня. Кроме того, согласно давно существующей традиции, 140 выпускников этого учебного заведения получат кортики.

Торжественная церемония включает в себя общее построение на плацу, подъём флагов и вынос боевого знамени. Одним из обязательных пунктов программы станет увековечивание памяти защитников Севастополя в 1941-1942 годах. Руководство Нахимовского военно-морского училища, его выпускники и прибывшие гости возложат венки к Мемориальному комплексу, посвящённого курсантам и преподавателям училища, погибшим во время обороны Севастополя в период Великой отечественной войны. Кроме того, во время торжественной церемонии 20 человек получат звание мичмана.

С 2014 года указом президента России Владимиром Путиным этому высшему учебному заведению вновь вернули его историческое наименование - Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова. Напомним, что до присоединения Крыма к территории Российской Федерации, училище называлось академией Военно-морских сил.

Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Основной целью создания училища было «устройство, обучение и воспитание сыновей воинов Военно-морского флота, Красной армии и партизан Великой Отечественной войны». В настоящее время Нахимовское училище находится под патронажем Министерства обороны Российской Федерации. Здание училища расположено на Петроградской набережной города Санкт-Петербурга. Набор в училище происходит после окончания начальной общеобразовательной школы. Курсанты находятся здесь круглосуточно, при шестидневной учебной и рабочей неделе. Срок обучения составляет семь лет.