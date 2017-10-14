14 октября отмечается Всемирный день стандартов
14.10.2017, 14:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 октября отмечается Всемирный день стандартов. Девиз профессионального праздника стандартизаторов в 2017 году – «Стандартизация для «умного города».
Ежегодно к памятной дате публикуются приветствия руководителей ведущих международных организаций в области стандартизации - ИСО, МЭК и МСЭ. В этом году в своем публичном обращении лидеры международной стандартизации отмечают, что стандарты способствуют разработке индивидуальных решений, которые могут быть адаптированы к определенным условиям конкретного города.
«На протяжении последних десятилетий стандартизация – международная, а вместе с ней и российская – последовательно и целенаправленно осваивает путь от «интеллектуального дома» к «умному городу», - заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов, - Современные стандарты устанавливают требования к ресурсосберегающим и интеллектуальным технологиям на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации зданий – жилых, производственных и общественных, обеспечивают их энергетическую и экологическую эффективность, предоставляют возможность дистанционного управления освещением, отоплением, бытовыми приборами с помощью устройств и сетей с цифровой информацией».
По словам главы ведомства на помощь «умным» технологиям приходит стандартизация «зелёного строительства».
Ежегодно к памятной дате публикуются приветствия руководителей ведущих международных организаций в области стандартизации - ИСО, МЭК и МСЭ. В этом году в своем публичном обращении лидеры международной стандартизации отмечают, что стандарты способствуют разработке индивидуальных решений, которые могут быть адаптированы к определенным условиям конкретного города.
«На протяжении последних десятилетий стандартизация – международная, а вместе с ней и российская – последовательно и целенаправленно осваивает путь от «интеллектуального дома» к «умному городу», - заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов, - Современные стандарты устанавливают требования к ресурсосберегающим и интеллектуальным технологиям на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации зданий – жилых, производственных и общественных, обеспечивают их энергетическую и экологическую эффективность, предоставляют возможность дистанционного управления освещением, отоплением, бытовыми приборами с помощью устройств и сетей с цифровой информацией».
По словам главы ведомства на помощь «умным» технологиям приходит стандартизация «зелёного строительства».
Источник: Минпромторг