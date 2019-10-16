



За время проведения учений планируется выполнить запуск. Для военных учений были выбраны 4 полигона и 10 военных аэродромов.На выступлениибудет производиться запуск более, ракетоносцев, среди которых будетВ выступлении примут участие 5 подводных ракетоносцев с атомными боеголовками и 15 военных кораблей.



