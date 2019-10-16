ИА «Ореанда-Новости». С 15 октября 2019 года в течение 3 дней будут проводиться военные учения по запуску ракет на авиационных полигонах России.


За время проведения учений планируется выполнить запуск 16 баллистических и крылатых ракет. Для военных учений были выбраны 4 полигона и 10 военных аэродромов.

На выступлении для заграничных дипломатов будет производиться запуск более 213 пусковых установок, ракетоносцев, среди которых будет межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» и баллистическая ракета «Синева». В выступлении примут участие 5 подводных ракетоносцев с атомными боеголовками и 15 военных кораблей.