ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня РПЦ почитает память о православном святом Лукиллиале, родившемся в Антиохии в III веке. В начале своего жизненного пути он был языческим жрецом и промышлял идолопоклонничеством. Однако в преклонном возрасте он пересмотрел свои взгляды на мир, осуществил обряд крещения и стал ревностным христианином. Благодаря своим ораторским способностям, а также практике, приобретённой на посту языческого жреца, он смог расположить к себе не мало людей и перевести их в веру Христову.

Однако через некоторое время после его перехода, был издан приказ арестовать проповедника, избить его палками и бросить в тюрьму. Это произошло из-за анонимного доноса на его персону. Но даже в тюрьме Лукиллиал не прекратил проповедовать учение Христова, благодаря чему значительное количество заключённых перешли в Христианство. К сожалению, свой жизненный путь проповедник закончил на кресте, а новоиспечённых верующих обезглавили.

Помимо своей проповеднической деятельности, Лукиллиан обладал хорошими знаниями в метеорологии. Данные знания он использовал в основном для того, чтобы понять будет ли год урожайным или нет. Особенно хорошо он определял это по ветру, за что даже получил кличку «ветрогон». К примеру, он точно знал, что южный тёплый ветер повышал вероятность хорошего урожая яровых, западный обещал хороший урожай ягод и фруктов, а вот восточный и северный не сулили ничего хорошего. В такие лета он призывал готовиться к засухе, голоду и мору.

Так же некоторые данные говорили о том, что проповедник обладал крайней внимательностью и способностью анализировать окружающую его реальность. К примеру, понаблюдав за поведением животных и утренним туманом он понял, что наиболее затуманенные места являются таковыми ввиду близкого расположения воды около поверхности земли. Если же лошадь начинало где-то долго бить копытом, это так же обозначало, что она почуяла воду недалеко от поверхности и пытается её раскопать. Благодаря подобным наблюдениям им были найдены и отрыты многие колодцы.