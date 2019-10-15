ИА «Ореанда-Новости». Администрация Абакана объявила 16 октября траурным днём из-за гибели мэра.

Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября. Авария произошла в Красноярском крае на трассе P-257. 66-летний мэр города не справился с управлений, съехал в кювет, где врезался в стоящее дерево. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать проблемы с сердцем.

Мэр Абакана скончался на месте, не дождавшись скорой помощи.

16 октября состоится прощание с главой города. По этому случаю объявлен траур. Городская администрация рекомендовала всем организациям перенести праздничные мероприятия.

Булакин пробыл на должности руководителя Абакана почти тридцать лет. На здании администрации города приспущены флаги.