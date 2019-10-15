16 октября в Абакане объявлен днём траура из-за гибели мэра
ИА «Ореанда-Новости». Администрация Абакана объявила 16 октября траурным днём из-за гибели мэра.
Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября. Авария произошла в Красноярском крае на трассе P-257. 66-летний мэр города не справился с управлений, съехал в кювет, где врезался в стоящее дерево. По предварительной информации, причиной трагедии могли стать проблемы с сердцем.
Мэр Абакана скончался на месте, не дождавшись скорой помощи.
16 октября состоится прощание с главой города. По этому случаю объявлен траур. Городская администрация рекомендовала всем организациям перенести праздничные мероприятия.
Булакин пробыл на должности руководителя Абакана почти тридцать лет. На здании администрации города приспущены флаги.
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