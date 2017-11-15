ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 ноября Владимир Путин примет участие в торжественном открытии первой глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения «Ликвидировать туберкулёз в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход». Состоится также отдельная встреча главы Российского государства с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом.

Министерская конференция по туберкулёзу, которую впервые проводит ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения России, – ключевое международное мероприятие в контексте глобального здравоохранения и Целей в области устойчивого развития.

В Конференции примут участие министры здравоохранения и других смежных сфер 194 государств – членов ВОЗ, главы и представители учреждений системы ООН, других международных организаций, НПО, гражданского общества.