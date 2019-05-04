ИА «Ореанда-Новости». 17 туристов из России не могут покинуть Монголию, так как в провинции, где они находятся, был введён с 30 апреля карантин из-за двух случаев заражения чумой.

По данным пресс-атташе российского посольства в Монголии Ксении Панковой, в провинции Баян-Улгий два человека употребили в пищу тарбагана, и заразились чумой. Это такой вид сурков, которые являются разносчиками чумы. Других больных обнаружено не было, но местные власти объявили карантин по 6 мая. В этой провинции сейчас находятся 17 туристов из РФ.

С гражданами РФ всё в порядке, но выехать за пределы территории они не могут, отчего у них срываются все планы. Люди волнуются, но представители дипмиссии держат с ними связь. В посольстве надеются, что карантин не продлят.