17 ноября Владимир Путин совершит поездку в Санкт-Петербург
16.11.2017, 22:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 ноября Владимир Путин совершит поездку в Санкт-Петербург. В здании Новой сцены Мариинского театра глава государства встретится с деятелями российской культуры и проведёт совещание по вопросам поддержки талантливой молодёжи в сфере искусства.
Запланирована также встреча с членами попечительского совета Мариинского театра. Среди вопросов, которые будут вынесены на повестку заседания, – развитие деятельности театра и его филиалов, подведение итогов Года Стравинского, а также проекты, связанные с празднованием 200-летнего юбилея М.Петипа в 2018 году. Затем Президент примет участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
В этот же день состоится встреча Президента России с Президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-киргизских отношений.
Российская сторона высоко оценивает личный вклад Алмазбека Атамбаева в продвижение стратегического партнёрства между Россией и Киргизией, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве
Запланирована также встреча с членами попечительского совета Мариинского театра. Среди вопросов, которые будут вынесены на повестку заседания, – развитие деятельности театра и его филиалов, подведение итогов Года Стравинского, а также проекты, связанные с празднованием 200-летнего юбилея М.Петипа в 2018 году. Затем Президент примет участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
В этот же день состоится встреча Президента России с Президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-киргизских отношений.
Российская сторона высоко оценивает личный вклад Алмазбека Атамбаева в продвижение стратегического партнёрства между Россией и Киргизией, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве
Источник: Президент России