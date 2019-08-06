ИА «Ореанда-Новости» Специалисты компании HeadHunter провели исследование, которое выявило, что 18 % граждан могли бы отказаться от должности из-за дресс-кода.

39 % респондентов заявили, что они согласились бы на работу со строгим дресс-кодом, и ещё почти треть опрошенных сказали, что скорее согласились бы на это. Среди 24–34-летних доля тех, кто точно не согласились бы на соблюдение жёстких требований к одежде, составляет 7 %, ещё 16 % «скорее всего» не согласились бы на это. Отмечается, что противники дресс-кода трудятся преимущественно в сфере информационных технологий, искусства и масс-медиа, а также в области маркетинга.

11 % граждан сообщили, что у них на работе действует тот или иной дресс-код. 12 % обязаны носить выданную работодателем униформу.