ИА «Ореанда-Новости». Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что по итогам единого дня выборов 9 сентября возбуждено 18 уголовных дел. Все дела находятся на контроле Центризбиркома.



Со слов главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, из 18 уголовных дел заведены за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, пять уголовных дел – за фальсификацию избирательных документов, одно уголовное дело за фальсификация итогов голосования, есть одно уголовное дело за групповой сговор – незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом глава ведомства рассказала во время заседания круглого стола по вопросам совершенствования и развития избирательного законодательства.

Было ещё два уголовных дела, которые уже завершены. Они были заведены в Бурятии за незаконную выдачу избирательных бюллетеней.

Элла Памфилова отметила, что ЦИК держит «на контроле всё, что в Приморье произошло, и по другим выборам».

Напомним, в Приморском крае прошли выборы губернатора региона. По итогам голосования второго тура (состоялись 16 октября) победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России». Однако поступили жалобы на многочисленные нарушения во время голосования, в том числе на фальсификацию итогов. ЦИК провёл проверку и рекомендовал ТИК аннулировать результаты. Новые выборы были назначены на 16 декабря.

После проверки ситуации в Приморье Элла Памфилова потребовала решительных шагов по выявлению нарушителей и организаторов фальсификаций выборов в Приморье.

"Если до повторных выборов не предпринять решительных шагов по выявлению в первую очередь организаторов фальсификаций разного рода, то и повторные выборы могут пройти в обстановке неверия", – сказала Памфилова.

Глава ЦИК заверила, что все исполнители нарушений понесут наказание, но в первую очередь организаторы и заказчики. Со своей стороны, Памфилова обещала сделать всё, чтобы процесс повторных выборов был максимально открытым, а подведение итогов – достоверным.

При этом Памфилова выразила сомнения, что действующий врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и бывший кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко имеют моральное право участвовать в новых выборах главы региона, после того, что произошло ранее.