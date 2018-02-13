ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 заявок на заключение соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в свободном порту Владивостока и территориях опережающего развития поступило на рассмотрение в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» за минувшую неделю.



Реализация новых заявленных инвестпроектов на общую сумму 8,9 млрд рублей позволит трудоустроиться более чем 3 500 жителям Дальнего Востока.

Большинство потенциальных инвесторов на этот раз заинтересовались шестью территориями опережающего развития. Так, построить завод по изготовлению металлоконструкций с установкой линии горячего оцинкования в ТОР «Комсомольск» намеревается ООО «Дальстальиндустрия».

В Якутии на территории индустриального парка Кангалассы компания «Испытательный полигон СВФУ» планирует разместить испытательный полигон автомобильных шин.

С проектом строительства в ТОР «Михайловский» мощного агропромышленного комплекса по производству и переработке молока с фермой на 1 800 дойных коров, собственным кормозаготовительным участком, современным молокозаводом и логистическим центром выступило ООО «Молоко Приморья». Цель заявителя - увеличение отечественного производства молочных продуктов в Приморском крае и обеспечение продовольственной безопасности Дальневосточного региона РФ. Одной из задач проекта является поставка свежего молока в Китай. На молочные заводы провинции Хейлоджанг будет вывозиться десятая часть продукции, поставки будут осуществляться через пограничный таможенный пост, находящийся в двух часах езды от ферм.

Приступить к строительству компания «Молоко Приморья» планирует в первом квартале текущего года, сразу после подписания соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в ТОР «Михайловский».

«Уже подготовлена площадка под молочную ферму, технологическая часть проектной документации по отдельным объектам агрокомплекса готова, завершены инженерные изыскания, - рассказывает генеральный директор ООО «Молоко Приморья» Валерия Григорьева. - Благодаря современным технологиям строительства и поставкам сборных коровников, первую и вторую очереди молочной фермы рассчитываем запустить в течение 2019 года, вторую – в 2020 году. Для начала, поголовье дойного стада составит чуть более 360 головы, объем валового надоя молока – более 3 500 тонн в год. На полную мощность выйдем в 2022 году, доведя численность дойного стада до 1 800 коров, а валовое производство молока – до 18 000 тонн в год. Порядка 5 млн долларов уже проинвестировано, всего же проект оценивается в 34 млн долларов, по текущему курсу».

На одну из территорий опережающего развития Приморского края - ТОР «Нефтехимический» - пал выбор ООО «Дальнегорский ГОК». Компания выступила с проектом модернизации производства боропродуктов в объёме до 125 тыс. тонн на территории выносной площадки на базе датолитового месторождения. Дело в том, что единственное в России разрабатываемое месторождение борных руд находится в Дальнегорском муниципальном округе. По информации заявителя, разведанные и учтённые балансом Российской Федерации, на 1 января 2017 года, запасы датолитовой руды составляют 324 млн тонн.

Крупными потребителями борной кислоты являются стекольная, металлургическая, керамическая, кожевенная, целлюлозно-бумажная и другие отрасли промышленности, сельское хозяйство, наука, медицина. Борная кислота используется для изготовления жаропрочных соединений, нитей накаливания, композитных материалов, бронированных покрытий вертолётов, в электронике и космической технике.

Проектом предусмотрено создание предприятия по производству боропродуктов с ориентировочной численностью более 2 500 новых рабочих мест, строительство комплекса по переработке привозной серной кислоты, в том числе пирса длинной около 400 метров, берегового склада хранения серной кислоты на 12 тысяч тонн, а также 2-километровой асфальтированной подъездной дороги к пирсу и складу.

Максимальное количество заявок на минувшей неделе подали потенциальные инвесторы территорий опережающего развития Приморского и Камчатского краев. «Камчатка» и «Надеждинская».

К примеру, организацией туристической базы с гостевыми домами намерена заняться компания «Камчат-Восток-Тур». ООО «Эко-овощи Камчатки» планирует реализовать проект по производству экологически чистой ягодной и овощной продукции.

«Прорабатывать финансовую модель и бизнес-план проекта совместно с УК ТОР «Камчатка» мы начали с прошлого года, - рассказывает генеральный директор ООО «Эко-овощи Камчатки» Лариса Гончарова. – Ждем подписания соглашения, чтобы после оформления документов на землю приступить к посадкам. Уже в мае, как только пойдет первая почка, нужно высаживать в открытый грунт ягодные кустарники. Закупать будем новые районированные сорта малины, смородины, крыжовника. Одновременно будем выращивать картофель, клубнику. Потом поставим модульные цеха по переработке ягодной и овощной продукции».

Компании «Полуостров» и «КЗБ-Донка» намерены построить два рыбоперерабатывающих завода. Так, в Олюторском районе Камчатского края предполагается создание современного высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода с использованием новых энергоэффективных технологий производительностью до 100 тонн в сутки белорыбицы. По информации ООО «КЗБ-Донка», завод спроектирован с учётом безотходной технологии, до 100% входящего рыбного сырья будет перерабатываться в тот или иной вид готовой продукции. Проект уже находится в прединвестиционной стадии.

Число уже имеющихся резидентов ТОР «Надеждинская» могут пополнить компании «ПТК «Владберри», «Дальний Восток» и «Криотранс ДВ», которые выступили с проектами строительства тепличного комплекса по выращиванию клубники, создания логистического центра и строительства мини-завода по производству сжиженного природного газа.

Среди желающих начать инвестиционную деятельность в свободном порту Владивосток на прошлой неделе оказались семь компаний. Пять из них планируют реализовать проекты по строительству многоквартирных жилых домов, таунхаусов и мини-посёлка коттеджного типа. Иные планы у фирмы «Восток-Импорт», которая решила открыть во Владивостоке детский конноспортивный клуб «Быстрая лошадь», и компании «Эльбрус», намеренной создать в Приморском крае промышленный комплекс по добыче и переработке рыбы.