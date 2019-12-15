ИА «Ореанда-Новости». Синоптики предупредили москвичей о том, что 19 декабря может стать самым тёплым днём за всю историю метеонаблюдений.

По словам и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода 19 декабря действительно может удивить. По данным синоптиков, погодные показатели отстают от графика на 2 месяца. Температура воздуха в этот день может прогреться до 8 градусов тепла.

Вильфанд отмечает, что этот день может стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Москвичам стоит ожидать, что показатель термометра будет колебаться между 3 и 8 градусами тепла.

Дело в том, что над регионом образуется столкновение циклона с Запада и антициклона с Востока. Образуются южные ветры, что и приводит к высоким температурным показателям.

