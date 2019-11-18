Драка произошла сегодня, 18 ноября, с охранниками. 20 руферов прорвались на крышу башни «Империя». При попытку убрать их с крыши, молодые люди вступили в рукопашный бой. Специалистам охранного предприятия удалосьв и передать их в ГУ МВД по городу Москва. Остальные сбежали.В пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Москве сообщили, что часть группы граждан была доставлена в полицию. Сейчас