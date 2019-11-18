18.11.2019, 20:12
20 руферов на крыше Москва-Сити устроили драку
ИА «Ореанда-Новости». 20 руферов на крыше «Москва-Сити» устроили драку, сообщает издательство «ТАСС».
Драка произошла сегодня, 18 ноября, с охранниками. 20 руферов прорвались на крышу башни «Империя». При попытку убрать их с крыши, молодые люди вступили в рукопашный бой. Специалистам охранного предприятия удалось задержать нескольких руферов и передать их в ГУ МВД по городу Москва. Остальные сбежали.
В пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Москве сообщили, что часть группы граждан была доставлена в полицию. Сейчас проводится проверка по данному вопросу.
Драка произошла сегодня, 18 ноября, с охранниками. 20 руферов прорвались на крышу башни «Империя». При попытку убрать их с крыши, молодые люди вступили в рукопашный бой. Специалистам охранного предприятия удалось задержать нескольких руферов и передать их в ГУ МВД по городу Москва. Остальные сбежали.
В пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Москве сообщили, что часть группы граждан была доставлена в полицию. Сейчас проводится проверка по данному вопросу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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