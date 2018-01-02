2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности
02.01.2018, 15:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков уделяет большое внимание проведению комплексной работы по предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышению культуры безопасности жизнедеятельности населения. Именно поэтому по сложившейся в чрезвычайном ведомстве традиции 2018 год объявлен Годом культуры безопасности.
Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных в наступающем году, направлено на повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения, придание нового импульса развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В рамках Года культуры безопасности в 2018 году по всей стране пройдут информационно-профилактические мероприятия, дни открытых дверей и уроки безопасности, к участию в которых будут привлечены самые широкие слои населения, представители органов государственной власти, бизнеса и других референтных групп.
МЧС России совместно с заинтересованными ведомствами реализует Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года. Пройдут всероссийские командно-штабные учения и тренировки, месячники безопасности, крупные международные соревнования, уроки мужества и конкурсы профессионального мастерства.
Проведение Года культуры безопасности будет способствовать развитию у населения твёрдых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, а также получению специалистами всех органов государственной власти уникального опыта в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных в наступающем году, направлено на повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения, придание нового импульса развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В рамках Года культуры безопасности в 2018 году по всей стране пройдут информационно-профилактические мероприятия, дни открытых дверей и уроки безопасности, к участию в которых будут привлечены самые широкие слои населения, представители органов государственной власти, бизнеса и других референтных групп.
МЧС России совместно с заинтересованными ведомствами реализует Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций до 2030 года и Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года. Пройдут всероссийские командно-штабные учения и тренировки, месячники безопасности, крупные международные соревнования, уроки мужества и конкурсы профессионального мастерства.
Проведение Года культуры безопасности будет способствовать развитию у населения твёрдых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, а также получению специалистами всех органов государственной власти уникального опыта в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Источник: МЧС РФ