21 декабря Президент проведёт заседание Совета по культуре и искусству
20.12.2017, 23:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 декабря в Кремле под председательством Владимира Путина пройдёт заседание Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.
На повестке дня вопросы, связанные с совершенствованием государственной культурной политики: обеспечение взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, изменения в законодательстве, которые должны этому способствовать.
Участники заседания также планируют обсудить реализацию целей и задач, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации "Об утверждении основ культурной политики".
В этот же день Президент проведёт встречу с представителями российских деловых кругов и объединений, в которой примут участие более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, общественных организаций и банков.
На повестке дня вопросы, связанные с совершенствованием государственной культурной политики: обеспечение взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, изменения в законодательстве, которые должны этому способствовать.
Участники заседания также планируют обсудить реализацию целей и задач, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации "Об утверждении основ культурной политики".
В этот же день Президент проведёт встречу с представителями российских деловых кругов и объединений, в которой примут участие более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, общественных организаций и банков.
Источник: Президент России