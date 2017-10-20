21 октября Владимир Путин примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
20.10.2017, 19:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации крупнейшего молодёжного события года пять тысяч волонтёров из России и 76-ти зарубежных государств.
Студенты и молодые специалисты со всех континентов земли в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология.
Каждый день был посвящён одному из макрорегионов планеты: Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа; 21 октября на фестивале – День России.
Студенты и молодые специалисты со всех континентов земли в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология.
Каждый день был посвящён одному из макрорегионов планеты: Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа; 21 октября на фестивале – День России.
Источник: Президент России