



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 22 июня – день, когда началась Великая Отечественная война, унёсшая жизни миллионов людей. В тот день в четыре утра немецкие войска напали на Советский Союз без объявления войны. Эту памятную дату вспоминают со скорбью как в нашей стране, так и во всём мире. День памяти и скорби установил российский лидер в 1996 году. Сегодня по всей стране проходят акции в память о тех, кто сражался за Родину.

На Крымской в рамках акции «Линия памяти» на набережной были зажжены 1418 свечей – именно такое количество дней длилась Великая Отечественная война. В Мурманске местные жители почтили память о погибших и сражавшихся на войне митингом. Во многих городах нашей страны прошла акция «Свеча памяти» – от Владивостока до Калининграда. Жители Саратова выложили свечи в виде неизвестного солдата. В Волгограде прошла памятная акция у монумента Родина-мать.





Напомним, что в 1941 году Германии уже подчинялись многие европейский страны. Против СССР воевали Италия, Словакия, Норвегия, Румыния, Финляндия. В ходе страшной и беспощадной войны погибли боле 26 миллионов граждан СССР. Из всех человеческих потерь во время Второй мировой войны, в Советском Союзе потери составили 40%. Около двух тысяч городов и семидесяти тысяч деревень были разрушены. Ни до, ни после в мировой истории не было подобных потерь и разрушений.





До 1996 года день начала Великой Отечественной войны был неофициальной знаменательной датой. Однако 8 июня 1996 года Указом Президента РФ Бориса Ельцина 22 июня было объявлено «Днём памяти и скорби». В память о начале Великой Отечественной войны в этот день в стране приспускаются государственные флаги, а на телевидении не транслируются развлекательные программы.





В этот день представители правительства РФ возлагают к могиле Неизвестного солдата, траурные венки. И жители каждого региона чтут память о всех, кто защищал Родину, минутой молчания.

Беспощадная война началась 22 июня в четыре утра и продлилась 1418 страшныъх дней и ночей. 9 мая 1945 года жители СССР услышали долгожданное объявление о победе над фашистами.



