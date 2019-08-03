22 лесных пожара потушили в России за минувшие сутки
Больше всего леса горит в Иркутской области — 61 пожар на 89 тыс. 838 га. 2 августа стало известно, что площадь пожаров в Республике Саха (Якутия) превысила 1,2 млн га.
Общая группировка МЧС в Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает более 2,8 тыс. человек, а также 390 единиц техники, рассказали в пресс-службе министерства. В Минобороны сообщили, что участие авиационной группировки ведомства помогло остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае.
По данным ведомства, непосредственно тушением очагов возгорания занимаются шесть самолётов (пять Бе-200 и один Ил-76), а также пять вертолетов. Ведётся постоянный мониторинг качества воздуха, замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ проводят на 77 постах наблюдения.
В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.
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