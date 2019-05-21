ИА «Ореанда-Новости» Согласно данным Росстата, страховые взносы в Пенсионный фонд России уплачивают 54 миллиона российских граждан, в то время как численность трудоспособного населения составляет более 81 миллиона человек. Имеют официальный статус безработного лишь 800 тысяч человек. Ещё 2,4 миллиона россиян являются инвалидами. Таким образом, около 24 миллионов человек в стране либо получают зарплату неофициально, либо совсем не работают.

Специалисты подсчитали, что объём теневых доходов в данном секторе может составлять около 12 триллионов рублей. Если с этой суммы заплатить налоги, бюджет сможет увеличить свою доходную часть на 5,16 триллиона рублей в год, что составляет около трети годового государственного бюджета.