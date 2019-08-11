ИА "Ореанда-Новости" 25-летие российского Интернета беговое сообщество города Москвы решило отметить забегом. Спортивное мероприятие под названием «RUNIT 25» состоится в это воскресенье, 11 августа.

Местом проведения IT-забега был выбран столичный Измайловский парк. Инициатором проведения забега стала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с интерактивным агентством под названием «Agima». Для всех участников организаторы подготовили ряд преимуществ. К ним можно отнести размеченную трассу, стартовый пакет и качественный хронометраж. Кроме того, бегунов ожидают пункты питания и питья на протяжении всей трассы. Болельщиков, пришедших на мероприятие, ждут в специально отведённых зонах. Образовательная и развлекательная программа, а также игры и конкурсы для самых маленьких посетителей мероприятия станут приятным дополнением к забегу. Лекции от ведущих специалистов IT-области и медицинских экспертов на тему здорового образа жизни являются наиболее востребованными на этом мероприятии.

Спортсменов-профессионалов и любителей бега ожидают четыре дистанции на выбор: три, пять, десять и двадцать пять километров. Отдельным пунктом спортивной программы станет эстафета среди участников на пять километров и командные зачёты на десять и двадцать пять километров. Не забыли и о маленьких любителей бега – для них подготовили дистанции на триста и шестьсот метров.

Напомним, что Рунет или русскоязычный Интернет представляет собой часть сайтов в мировой паутине, основной контент которых представлен на русском языке. Рунет распространён на всех континентах, включая Антарктиду. Большинство пользователей Рунета зарегистрировано в России и на Украине. Часть иностранных сайтов имеет русскоязычные версии.