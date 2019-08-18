Такие выводы сделал один из ведущих банков в Росси по результатам проведённого исследования.

Данные социологического опроса показали, что большая часть российских семей, имеющих два и более ребёнка, планируют в обозримом будущем взять квартиру в ипотеку. Временной промежуток, запланированный для приобретения квартиры, составляет до пяти лет. В процентном соотношении количество таких многодетных семей равно восьмидесяти восьми единицам. При этом обладают достоверными сведениями о предоставлении льгот при покупке жилья далеко не все семьи. Четверть из таких семей готовы взять кредит уже в течение одного года. Тридцати четырём процентам необходимо два года, чтобы определиться с поиском средств на покупку нового жилья. Семьдесят процентов российских семей готовы воспользоваться льготами, однако, двадцать пять процентов из них ничего не знают о льготных условиях кредитования. Примечательно, что мужчины знают о льготах гораздо больше женщин – семьдесят пять процентов против шестидесяти шести.

Ключевым вопросом при покупке новой ипотечной квартиры остаётся первоначальный капитал при первом взносе. Большинство многодетных семей традиционно используют средства, выделенные государством в рамках материнского капитала. Таких семей набралось более половины от общего числа. Опрос также показал, что треть российских семей (или двадцать восемь процентов) планирует приобрести на материнский капитал дополнительную квартиру для последующей её сдачи в аренду. Таким образом, такие семьи создают себе дополнительный источник дохода в свой бюджет.

Стоит отметить, что банковская организация проводила опрос в прошлом месяце, респондентами исследования стало свыше одной тысячи российских семей, имеющих два и более ребёнка.