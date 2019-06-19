ИА «Ореанда-Новости» В рейтинг лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS) вошли 25 российских высших учебных заведений. Об этом пишет издание «Известия».

Лучшим российским университетом признан МГУ им. М. В. Ломоносова, ему удалось повысить свои позиции в рейтинге и подняться с 90 строчки на 84. Пять российских вузов потеряли свои позиции в рейтинге, однако подняться верх удалось 15 университетам.

На второй строчке среди российских вузов располагается Новосибирский государственный университет, раньше это место занимал СПбГУ. Также в десятку вошёл Уральский федеральный университет.