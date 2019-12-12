12.12.2019, 18:43
26% россиян считают, что их могут уволить
ИА «Ореанда-Новости». 26% россиян считают, что их могут уволить. По мнению специалистов Минтруда, до конца года могут быть уволенными только 0,4% работников.
Данные Минтруда основывались на заявлениях о сокращении численности, которые были предоставлены работодателями. Мнение россиян было собрано компанией HeadHunter. Опрос проводился в онлайн-режиме в IV квартале 2019 года. В исследовании приняли участие около 20,5 тысяч людей. 9% опрошенных указали, что они точно оживают увольнения с работы. 17% россиян предполагают возможное сокращение персонала у своего работодателя. Только 30% работающих людей уверены, что их не уволят.
Больше всего сокращения ожидают работники банков, отрасли безопасности и инвестиций и сотрудники отделов управления персоналом. Не боятся увольнения работники сфер образования и науки.
Данные Минтруда основывались на заявлениях о сокращении численности, которые были предоставлены работодателями. Мнение россиян было собрано компанией HeadHunter. Опрос проводился в онлайн-режиме в IV квартале 2019 года. В исследовании приняли участие около 20,5 тысяч людей. 9% опрошенных указали, что они точно оживают увольнения с работы. 17% россиян предполагают возможное сокращение персонала у своего работодателя. Только 30% работающих людей уверены, что их не уволят.
Больше всего сокращения ожидают работники банков, отрасли безопасности и инвестиций и сотрудники отделов управления персоналом. Не боятся увольнения работники сфер образования и науки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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