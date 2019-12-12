Данные Минтруда основывались на заявлениях о сокращении численности, которые были предоставлены работодателями. Мнение россиян было собрано компанией HeadHunter. Опрос проводился в онлайн-режиме в IV квартале 2019 года. В исследовании приняли участие около 20,5 тысяч людей.Больше всего сокращения ожидают работники банков, отрасли безопасности и инвестиций и сотрудники отделов управления персоналом. Не боятся увольнения работники сфер образования и науки.