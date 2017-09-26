ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во Владивостоке начала работу 26 сессия Северотихоокеанской организации по морским наукам (ПИКЕС – англ. PICES – North Pacific Marine Science Organization). Организаторами мероприятий выступают Федеральное агентство по рыболовству и подведомственное ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и администрации Приморского края. Для участия в сессии прибыли более 400 специалистов из 19 стран мира.

На торжественном открытии сесии 25 сентября с приветственными словами выступили вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарёв, начальник управления науки и образования Сергей Голованов, председатель ПИКЕС Чуль Пак, а также национальные делегаты стран-участниц ПИКЕС.

Выступавшие поблагодарили Росрыболовство, секретариат ПИКЕС и коллектив ТИНРО-Центра за организацию сессии, пожелали участникам плодотворной работы и ещё раз отметили важность объединения усилий по изучению океана, происходящих в нём процессов, морских экосистем.

В начале пленарного заседания, по устоявшейся традиции, вручены награды ПИКЕС за особый вклад в развитие науки. Главную награду ПИКЕС – премию имени Вустера – получил доктор Суом Ким (Республика Корея), премия POMA Award вручена коллективу исследователей (США), занимающихся сбором данных в районе Ньюпортского гидрографического разреза с 1961 года.

Участников мероприятия ознакомили с главными направлениями работы ПИКЕС, итогами работы организации за год и основными научные комитетами. На пленарной сессии Научного Совета выступили с докладами ведущие учёные из разных стран мира и приглашённые гости.

Основная тема этой сессии сформулирована как "Изменения окружающей среды в северной части Тихого океана и их влияние на биоресурсы и экосистемные услуги". В рамках работы запланированы более 20 научных встреч, а также заседания структурных подразделений PICES. Мероприятие проходит на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский и 1 октября завершится заседанием Управляющего совета ПИКЕС.

Россия четвёртый раз принимает участников сессии ПИКЕС. Предыдущие встречи также проводили Росрыболовство и ТИНРО-Центр: дважды во Владивостоке (в 1999 году и в 2005 году) и один раз в Хабаровске (в 2011 году).

Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС) создана в 1990 году. Её цель – содействовать проведению морских научных исследований, и координировать их для углубления научных знаний об океане и о морских гидробионтах в регионе действия конвенции ПИКЕС, а также способствовать сбору и обмену научной информацией и статистическими данными.

Конвенция ПИКЕС подписана Россией, Канадой, КНР, Республикой Корея, США, Японией. Россия стала членом этой организации в 1994 году. Сессии ПИКЕС проходили в России трижды: в 1999 и 2005 годах во Владивостоке и в 2011 году в Хабаровске.