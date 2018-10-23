ИА «Ореанда-Новости». Две трети жителей России считают трагедию в керченском политехническом колледже массовым убийством, почти 30 процентов выступают за то, чтобы охрану в учебных заведениях страны усилили. В целом взрыв и расстрел в Керчи можно назвать трагедией национального масштаба, так как об этом знает 96 процентов сограждан.

Если более четверти россиян считают необходимым усилить охрану школ, то 18 процентов выступают за повышение квалификации охранников в учебных заведениях (посадить вместо вахтёрш обученных людей), а также за предоставление им права досматривать учащихся. К такому выводу пришёл Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ), данные опубликованы во вторник, 23 октября.

По мнению 28 процентов граждан, такие шаги позволят в будущем предотвратить подобные происшествия.

16 процентов сограждан считают, что с учащимися необходимо проводить воспитательные работы, 12 уверены, что воспитанию детей необходимо уделять больше времени, это касается как семьи, так и школы.

За ужесточение законодательства в сфере ответственности и обращения оружия высказались 9 процентов. За ограничение показа насилия на телевидении, в интернете и запрет компьютерных игр – 7 процентов.

Стоит отметить, что о случившемся известно подавляющему большинству россиян — 96 процентов. Такая цифра говорит о том, что ЧП достигло национального масштаба.

64 процента опрошенных считают, что произошло массовое убийство, которое совершил студент колледжа, 21 процент уверены, что это было не убийство, а террористический акт неизвестной группировки.

Напомним, изначально Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о теракте, а после переквалифицировал его в статью о массовом убийстве общеопасным способом.

Студент Владислав Росляков (18 лет) открыл бойню из охотничьего ружья, которое приобрёл легально, а также взорвал самодельные бомбы. Всего в результате инцидента 17 октября погиб 21 человек, включая преступника, он покончил жизнь самоубийством в помещении библиотеки.

Пострадало более 70 человек. Почти 50 потребовалась госпитализация.