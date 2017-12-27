ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 декабря Владимир Путин в Кремле встретится с военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

В ходе встречи, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, Президент вручит государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии.

На торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооружённых Сил России.