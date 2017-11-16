ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Через 3-5 лет кадровая потребность алмазной отрасли на Дальнем Востоке увеличится до 2 тысяч специалистов. Такие прогнозы сделали Агентство по развитию человеческого капитала и Центр алмазных технологий и геммологии московского колледжа предпринимательства №11.

- Для полноценного развития алмазодобывающей отрасли на Дальнем Востоке важно обеспечить не только процесс подготовки кадров, но и синергию учебного, производственного и бизнес-процессов. Создать в Свободном порту Владивосток единую площадку для переработки, хранения и сбыта алмазов и других драгоценных камней, и ювелирных изделий с ними, так называемый алмазный технопарк, - рассказал пресс-службе Минвостокразвития РФ руководитель Центра алмазных технологий и геммологии Алексей Панкратов.

По словам эксперта, алмазный технопарк упростит для бизнеса операции по обработке, хранению, транспортировке, страховке и торговле, также он привлечёт новых инвесторов.